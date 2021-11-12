12 ноября верующие отмечают церковный праздник в честь священномученика Зиновия, епископа Егейского, а также его сестры – священномученицы Зиновии.

12 ноября верующие отмечают церковный праздник в честь священномученика Зиновия, епископа Егейского, атакже его сестры – священномученицы Зиновии.ИсторияДля того, чтобы узнать, какой сегодня праздник, стоит обратиться к истории. СвященномученикЗиновий, епископ Егейский, и его сестра с детства приняли христианскую веру от своих родителей. Они придерживались благочестивой, целомудренной жизни. В зрелые годы они раздали свое имущество нищим.Господь за это наградил брата и сестру даром исцеления. Зиновия избрали епископом христианской общины в Киликии. Святой ревностно распространял веру среди язычников. Когда император Диоклитиан начал гонение на христиан, епископ Зиновий Егейский был первым схвачен и доставлен на суд к правителю Лисию. В 285 году они с сестрой приняли мученическую смерть.Что нельзя делать 12 ноябряВ этот церковный праздник почитается много христианских святых. 12 ноября 2021 года, как и в остальные годы в этот день нельзя ссориться и пить алкоголь. Также в этот православный праздник существует запрет на тяжелый физический труд.Приметы и традицииВ народе этот церковный праздник называют Синичкин день. Дело в том, что эту птицу также звали зинькойза характерное пение. Люди верили, что если синица прилетит во двор, товесь следующий год семья ни в чем не будет нуждаться.По этой же причине в этот церковный праздник было принято кормить птиц. Считалось, что, еслив этот день их хорошо потчевать – всю зиму для щедрых добрых людей будет еда. Если же во двор прилетит много синичек – к похолоданию.Если 12 ноября заяц перебежал дорогу, то жди неудачу.Если 12 ноября волки стаями ходят, то будет война, голод или эпидемия.Если 12 ноября выпал снег в виде мелкой крупы, грядут сильные морозы.Если 12 ноября синицы клюют кору деревьев – будет сырая и дождливая погода.