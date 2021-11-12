Родив ребенка, она вынуждена снимать недвижимость или ютиться у знакомых.

В Судогодском районе сироте не предоставили квартиру. Нарушения вскрылись после проверки, проведённой местной прокуратурой.Установлено, что 23-летняя девушка, чьи родители лишены прав, включена в список детей-сирот, которые подлежат внеочередному обеспечению жильём.Несмотря на многочисленные обращения в администрацию, положенные квадратные метры жительница Судогды так и не получила. Родив ребенка, она вынуждена снимать недвижимость или ютиться у знакомых.Прокурор подал иск в суд, который обязал местных чиновников предоставить молодой маме собственную квартиру.