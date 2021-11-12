Ученые Минобороны России разработали уникальную биологически активную добавку для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Препарат снижает концентрацию вирусных бактерий в ..

Ученые Минобороны России разработали уникальную биологически активную добавку для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Препарат снижает концентрацию вирусных бактерий в организме.Результаты исследований показали, что уже на второй день после приема БАДа количество вирусных частиц в организме испытуемых снизилось в два раза, а на шестой день – уже в 16 раз. По данным СМИ, препарат уже получил свидетельство о государственной регистрации, сообщает