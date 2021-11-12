Сборная России по футболу сохранила первое место в группе отборочного турнира чемпионата мира — 2022, разгромив на своём поле национальную команду Кипра.

Сборная России по футболу со счетом 6:0 разгромила команду Кипра в матче девятого тура квалификационного раунда чемпионата мира-2022.Игра прошла на Газпром Арене в Санкт-Петербурге. Счет открыл на четвертой минуте полузащитник Александр Ерохин.Во втором тайме на 55-й минуте в ворота киприотов забил гол Федор Смолов, а на 56-й — Андрей Мостовой. Алексей Сутормин на 62-й минуте забил четвертый мяч. В концовке также отличился Антон Заболотный, а затем Ерохин оформил дубль.По результатам девяти туров отбора на ЧМ-2022 сборная России занимает первую строчку в группе Н. Россияне сыграют в воскресенье, 14 ноября, с Хорватией.Как отмечает Газета.Ru, чтобы квалифицироваться на чемпионат мира в Катаре, Россию устроит даже ничья.Накануне главный тренер российской сборной Валерий Карпин рассказал, что полузащитник московского клуба Динамо Арсен Захарян и полузащитник петербургского Зенита Далер Кузяев, с большой вероятностью, не смогут присутствовать на игре национальной сборной и Хорватии из-за полученных травм.Карпин 1 ноября подчеркнул, что в сборную были вызваны те, кого тренерский штаб счел нужным команде. Артем Дзюба в заявку снова не вошел.