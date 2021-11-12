В Москве приведут в порядок 18 исторических переулков Арбата. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

В Москве приведут в порядок 18 исторических переулков Арбата. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.Благоустройство коснется переулков Сивцев Вражек, Денежный, Глазовский, Плотников, Гагаринский, Большой Афанасьевский, Чертольский, Большой Левшинский, Большой и Малый Могильцевские, Староконюшенный, Хрущевский, Нащокинский, Большой и Малый Власьевские, Чистый, Пречистенский и Кривоарбатский.Собянин назвал переулки Арбата особым миром, где каждое здание – история. В то же время в этих переулках живут и работают тысячи людей, там расположены школы, детские сады, медицинские учреждения, административные здания, бизнес-центры, высотка Министерства иностранных дел, отметил мэр.Градоначальник пообещал бережное и аккуратное благоустройство. "Мы планируем добавить арбатским переулкам больше зелени, тишины и комфорта", – сообщил Собянин.Многие тротуары станут шире и удобнее для пешеходов. Для парковки автомобилей оборудуют специальные карманы, на дорогах установят лежачих полицейских для снижения скорости.Кроме того, в переулках Арбата появится 16 зарядных станций для электромобилей. Увидеть их на улицах Москвы можно все чаще.Планируется восстановить историческую брусчатку, если ее обнаружат в ходе подготовительных работ. При благоустройстве сохранят канализационные люки, таблички и другие артефакты прошлого."Станет больше уличных фонарей, которые заменят сохраняющееся местами подвесное освещение. На узких улочках фонари будут оснащены современными настраиваемыми линзами и шторками, защищающими от попадания света в окна квартир и офисов", – рассказал Собянин.Высказать мнение о проекте благоустройства арбатских переулков можно на платформе "".Ранее Сергей Собянин рассказывал в своем блоге о создании в районе Чертаново Центральное и парка "Яуза".