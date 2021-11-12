Женщина стала получать угрозы о размещении в общем доступе ее фотографий и видео интимного характера...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по СВАО задержали 23-летнего жителя столицы, подозреваемого в вымогательстве денежных средств.Установлено, что 30-летняя гражданка познакомилась в одной из социальных сетей с мужчиной и после общения по телефону они встретились у него в квартире. На предложение встретиться в очередной раз она ответила отказом. После этого она стала получать угрозы о размещении в общем доступе ее фотографий и видео интимного характера. За нераспространение этих кадров злоумышленник потребовал от заявительницы передать ему денежные средства.Женщина обратилась в полицию, и при передаче 260 тысяч рублей на Бутырской улице злоумышленник был задержан сотрудниками полиции. Им оказался 23-летний житель столицы.По данному факту следствием ОМВД России по району Лианозово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 "Вымогательство". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29