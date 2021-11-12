Фигурантка, ранее судимая местная жительниув, планировала реализовать похищенное.

В ОМВД России по Судогодскому району поступило сообщение о пропаже имущества из дома в одном из местных сёл. Заявительница пояснила, что пропали телевизионные приставки, роутер, аккордеон и одежда. Сумма причиненного ущерба составила более 47 000 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, опросили возможных очевидцев произошедшего, проверили граждан, ранее уже привлекавшихся к уголовной ответственности.В результате по подозрению в причастности к совершению кражи была задержана ранее судимая 30-летняя жительница соседнего села.Фигурантка пояснила, что проникла в дом, разбив стекло, когда внутри никого не было. Похищенное имущество она планировала реализовать.В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемой к совершению иных преступлений.