Для победы над преобладающим в России дельта-штаммом коронавирусной инфекции COVID-19 необходимо постоянно поддерживать высокий уровень антител. Об этом заявил директор создавшего вакцину ..

Для победы над преобладающим в России дельта-штаммом коронавирусной инфекции COVID-19 необходимо постоянно поддерживать высокий уровень антител. Об этом заявил директор создавшего вакцину "Спутник V" центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.Гинцбург пояснил, что в случае с первоначальным "уханьским" штаммом ковида вакцинация позволяла клеткам памяти бороться с вирусом, поэтому было достаточно повторно привиться в течение полутора года. Однако для защиты от дельта-штамма требуется ревакцинироваться чаще, чтобы заблаговременно "ловить" частицы вируса и не дать ему проникнуть в организм, сообщает телеканал "".