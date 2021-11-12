Общая сумма освоенных с недочётами средств - 14,6 млн рублей. Неэффективно использовано почти 650 тысяч рублей.

Счётная палата Владимирской области выявила в Киржаче, Ставрово и Собинке 226 нарушений при реализации программы по «Формированию комфортной городской среды». Местные чиновники не выполнили ряд обязательств, предусмотренных соглашениями о выделении субсидий из региональной казны.По мнению аудиторов, это могло привести к дополнительной нагрузке на городские бюджеты, неосвоению денег и некачественному выполнению работ. В разрезе непонравившихся СП моменты выглядят так: 92 нарушения - формирование и исполнении местных бюджетов, 27 – связаны с отчётностью, 107 - при проведении аукционов.Общая сумма освоенных с недочётами средств - 14,6 млн рублей. Неэффективно использовано почти 650 тысяч рублей.«Выполнение работ оплачивалось с задержкой, нарушено законодательство о контрактной системе, информация о приёмке работ публиковалась с запозданием», - подчеркнули эксперты Счётной палаты.В результате главам администраций направлены представления. Информация ляжет на стол прокурора Владимирской области, директора департамента ЖКХ, а врио губернатора Александра Авдеева и председателя Законодательного Собрания Владимира Киселева.