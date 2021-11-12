В Восточном административном округе Москвы обустроили 116 парковочных мест.

В Восточном административном округе Москвы обустроили 116 парковочных мест.Москва всегда нуждается в новых парковках, ведь в столицу каждый день приезжают автомобилисты не только из Подмосковья, но и других регионов России. Кроме того, недостаток таких мест может провоцировать пробки и аварии.В октябре 2021 годаблагодаря координаторамЦентра организации дорожного движения (ЦОДД) в городе появилось еще 419 парковочных мест. На некоторых улицах для этого пришлось изменить схему движения, снять запрет на стоянку машин, установить дорожные знаками, нанести разметку. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.В Западном административном округе появилось 99 новых парковочных мест (в Дорогомилове – 83 места, в Крылатском – два, во Внукове – четыре). В Северо-Западном округе создали еще 77. В Восточном округе обустроили сразу 116 мест (в районе Соколиная гора – 30, в Богородском – 70, в Преображенском – 16).Юго-Восточный округ пополнился двумя парковочными местами (Около дома №70 на дублере Волгоградского проспекта – три места, около дома №6 на улице Зеленодольской – одно). Новые стоянки для автомобилей появились и в Новой Москве. На Московской улице теперь есть 123 места.Конечно, в Москве увеличивается и количество таких мест для жителей, ведь они имеют приоритетное право на парковку. В столице уже больше тысячи парковочных мест, где оставлять автомобиль могут только обладатели соответствующих разрешений.Как отмечал заместитель руководителя ЦОДД Александр Ходаков ранее, обустройство парковочного пространства является важнейшей задачей Центра. По его словам, ввод одностороннего движения – один из эффективных методов обустройства дополнительных мест.Ранее , что за последние 10 лет в Москве благоустроили более 440 улиц. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, благодаря созданию удобных, безопасных и качественных территорий количество пешеходов в столице выросло. Люди стали чаще гулять, пользоваться велопрокатом, заниматься спортом.