Певец резко исчез с экранов телевизоров и напомнил о себе только спустя многие годы

Певец резко исчез с экранов телевизоров и напомнил о себе только спустя многие годыШамиль Малкандуев, больше известный как Оскар, обрел популярность на заре XXI века. Певец стал популярным благодаря необычной внешности и песням провокационного содержания – его хиты "Между мной и тобой", "Бег по острию ножа" в начале 2000-х стали постоянными гостями на музыкальных телеканалах. Однако артист пропал так же внезапно, как и появился.Малкандуев родился в 1979 году. Будущий певец вырос в семье военного и получил юридическое образование в родном городе Нальчик, столице Кабардино-Балкарской Республики. Однако его судьбу с ног на голову перевернула одна встреча на фестивале – он познакомился с Артуром Ацаламовым, который был главой "Мертвых дельфинов".Большую часть песен для Оскара написал новый товарищ. Шамиль поехал в столицу и стал выступать в заведениях. В одном из московских клубов состоялось его второе судьбоносное знакомство. Он встретил продюсера Сергея Изотова, который всерьез взялся за нового подопечного: придумал ему и образ, и легенду. Как рассказывал Малкандуев , именно Изотов сочинил захватывающую историю начала карьеры певца: якобы тот попал под завал в горах, впал в кому на несколько лет и запел сразу же, как только очнулся.Головокружительный успех проекта "Оскар" быстро закончился. Сотрудничество Изотова иМалкандуева завершилось скандалом, и певец лишился права на использование псевдонима и исполнение многих треков. Так известный исполнитель пропал с экраном на многие годы.После разрыва деловых отношений с продюсером, бывший Оскар стал сочинять музыку, выпустил новый альбом, а потом и переехал в США. ТамМалкандуев тоже кое-чего добился: писал песни на английском, выпустил клип и даже несколько раз попал в телевизор. А в 2013 году артист внезапно предстал перед российскими телезрителями в программе "Пусть говорят".В России певец не только не смог вернуть былую славу, но и стал жертвой нападения и ограбления. Долгое время о судьбе Шамиля было ничего не слышно, однако в 2020 году он предстал перед общественностью в совершенно новом образе. 42-летний Малкандуев признался, что сталтрансгендерной женщиной и выбрал для себя новое имя – Скарлетт. На такой выбор его вдохновила героиня книги "Унесенные ветром".Сейчас экс-Оскар, кажется, чувствует себя на своем месте.Scarlett la Queen активно ведет соцсети и периодически выкладывает в личный инстаграм-аккаунт записи своих новых выступлений. Однако родители певицы так и не смогли принять выбор своего ребенка.