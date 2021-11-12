Известный российский писатель-сатирик, драматург и телеведущий Виктор Коклюшкин скончался в пятницу. На момент смерти ему было 75 лет. По предварительным данным СМИ, причиной кончины ..

Известный российский писатель-сатирик, драматург и телеведущий Виктор Коклюшкин скончался в пятницу. На момент смерти ему было 75 лет.По предварительным данным СМИ, причиной кончины артиста стала острая сердечная недостаточность.Виктор Коклюшкин – автор более десятка книг, рассказов, повестей и романов. Его монологи читали самые знаменитые юмористы России, такие как Владимир Винокур, Евгений Петросян, Клара Новикова и Ефим Шифрин.