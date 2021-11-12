Вместе с проезжей частью подрядчики восстановят и тротуары, а также установят ограждения и оборудуют новые пешеходные переходы. В районе Улыбышево установят светофор.

В 2022 году во Владимире на ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» потратят 250 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.Планируется заасфальтировать следующие улицы:- Большая Московская: от Златовратского до Чехова и от дома №1 Большой Московской до Музейной;- Большая Нижегородская: от 71 до 77 домов;- Добросельская: от Суздальского проспекта до Егорова;- Рокадная дорога: от дома №41 по улице Полины Осипенко до Усти-на-Лабе;- ул. Тракторная: Асаткина до Северной;- Институтский городок: от Славной до Михалькова-3А;- Казарменная: от МОПРа до Ново-Ямского переулка;- Погодина: от Добросельской до Красносельского проезда;- Юрьев-Польское шоссе: от Горького-133 до трассы «Юрьев-Польское шоссе - Сновицы»;- Московское шоссе: от проспекта Ленина-79З до Верхней Дубровы;- ул. Гагарина: от дома №7 до Манежного тупика;- ул. Ерофеевский спуск;- участок автомагистрали Коммунар-Заклязьменский-Уварово-Бухолово».Вместе с проезжей частью подрядчики восстановят и тротуары, а также установят ограждения и оборудуют новые пешеходные переходы. В районе Улыбышево установят светофор.