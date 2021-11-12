Вместе с проезжей частью подрядчики восстановят и тротуары, а также установят ограждения и оборудуют новые пешеходные переходы. В районе Улыбышево установят светофор.
В 2022 году во Владимире на ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» потратят 250 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
Планируется заасфальтировать следующие улицы:
- Большая Московская: от Златовратского до Чехова и от дома №1 Большой Московской до Музейной;
- Большая Нижегородская: от 71 до 77 домов;
- Добросельская: от Суздальского проспекта до Егорова;
- Рокадная дорога: от дома №41 по улице Полины Осипенко до Усти-на-Лабе;
- ул. Тракторная: Асаткина до Северной;
- Институтский городок: от Славной до Михалькова-3А;
- Казарменная: от МОПРа до Ново-Ямского переулка;
- Погодина: от Добросельской до Красносельского проезда;
- Юрьев-Польское шоссе: от Горького-133 до трассы «Юрьев-Польское шоссе - Сновицы»;
- Московское шоссе: от проспекта Ленина-79З до Верхней Дубровы;
- ул. Гагарина: от дома №7 до Манежного тупика;
- ул. Ерофеевский спуск;
- участок автомагистрали Коммунар-Заклязьменский-Уварово-Бухолово».
Вместе с проезжей частью подрядчики восстановят и тротуары, а также установят ограждения и оборудуют новые пешеходные переходы. В районе Улыбышево установят светофор.