Незваные лохматые и рогатые гости уже несколько месяцев пугают жителей деревни Труфаново...

Незваные лохматые и рогатые гости уже несколько месяцев пугают жителей деревни Труфаново Гусь-Хрустального района. Кого можно встретить на своем огороде, если ты живешь на территории нацпарка? - узнала наш корреспондент Екатерина Таманова.Следы от тяжелых копыт краснокнижного быка не смыл даже дождь, рассказывает Валентина Осокина. Нашумевшее видео из социальных сетей, снял внук Валентины Анатольевны прямо на их приусадебном участке. Пенсионерка рассказывает, зубры регулярно приходят в деревню, вызывая панику у местных жителей.Валентина Осокина, жительница деревни Труфаново:- Поковырялся встал и пошел на нас.Пошел на нас идет фырчит, фырчит встал фырчит, а мы не знаем что делать. Мы от забора отошли подальше.У каждого второго здесь в телефоне целая коллекция снимков редких животных, которой могли бы позавидовать зоологи. Уже несколько месяцев селянам приходится делить деревню с незваными гостями. Встречи с зубрами не всегда бывают приятными. Так после семейной прогулки в окрестностях деревни, семье Жуковых пришлось ремонтировать машину.Ольга Жукова, жительница деревни Труфаново:- А он ни с того ни с сего разворачивается, добегает до нас и вот нам буквально в дверь всем своим размахом головы. Все испортил дверь. Там в машине были дети, все испугались в шоке. Осталось только развернуться и поехать назад, как говорится "бежать без оглядки".Жители говорят, зубры приходят к людям за пропитанием, съедают остатки картошки и капусты на участках. На эту территорию, деревня расположена в нацпарке "Мещера" , краснокнижных животных завезли в этом году.Сначала быки жили в вольере, а потом оказались на вольных хлебах. В национальным парке заявляют: все публикации в социальных сетях это провокация и жители, по их словам, тоже виноваты, что спровоцировали животных на агрессию. Специалисты даже дали несколько советов, как вести себя с лесным быком весом более тонны.Татьяна Маркова, пресс-секретарь национального парка "Мещера":- Зубр - травоядное животное, сам по себе он никогда не нападет на человека. Поэтому не нужно кричать , агрессивно жестикулировать и кидаться предметами. При встречи с зубром лучше отойти на безопасное расстояние, особенно если на вашем пути попалась самка с теленком . Если животное фырчит, мотает головой , значит оно проявляет агрессию и ради собственной безопасности не стоит отвечать ему тем же.Сейчас зубры находятся в вольере, в национальном парке заявляют, что для них подготовлены подкормочные площадки и больше зубры приходить в деревню к людям не будут. Но решена ли проблема окончательно- большой вопрос. В ближайшее время в национальный парк привезут еще несколько краснокнижных быков.Екатерина Таманова. Андрей Синягин. "Вести-Владимир"