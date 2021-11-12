Эксперты МегаФона составили портрет цифрового абонента пожилого возраста (60+). Оказалось, что все больше людей старшего поколения переходит с кнопочных телефонов на современные смартфоны, а ..

Эксперты МегаФона составили портрет цифрового абонента пожилого возраста (60+). Оказалось, что все больше людей старшего поколения переходит с кнопочных телефонов на современные смартфоны, а за последние два года объем потребляемого ими интернет-трафика вырос в два раза.Изучив обезличенные данные big data, специалисты МегаФона пришли к выводам, что большая часть пенсионеров региона активно использует смартфоны. За последние два года доля пользователей в возрасте 60+, перешедших на гаджеты, выросла на 8% и составила почти 15% от всех пользователей современными мобильными устройствами. Самыми популярными стали модели средней ценовой категории – Huawei Honor 7A, Xiaomi Redmi 7A, Xiaomi Redmi 6A.«Самоизоляция ускорила тренд по сокращению количества кнопочных телефонов у наших клиентов пенсионного возраста, так как многим из них пришлось осваивать дистанционную подачу документов в Пенсионный Фонд или «Госуслуги», доставку медикаментов или продуктов на дом. Количество таких абонентов снизилось примерно на 12% – до 33%, среди всех пользователей кнопочными телефонами», – прокомментировал директор Костромского отделения МегаФона Александр Мартынов.Вместе с тем за прошедший год почти в полтора раза выросло потребление интернет-трафика среди возрастной аудитории. Год назад каждый житель Костромской области старше 60 лет скачивал в среднем по 2 Гб в месяц, что сопоставимо с прослушиванием 20 песен ежедневно. К октябрю 2021 года этот показатель увеличился до 3,5 Гб, использовав которые, можно, например, посмотреть фильм «Весна на заречной улице» в среднем качестве. 71% трафика пришлось на 4G. Самые активные «качающие» 4G-пользователи среди пожилых абонентов зафиксированы в Буйском, Костромском, Шарьинском и Галичском районах.Осваивают пенсионеры и бесконтактные платежи через смартфоны (NFC). За два года число таких операций в Костромской области среди абонентов оператора старше 60 лет выросло почти в два раза. На сегодня доля пользователей, оплачивающих покупки при помощи гаджетов составила 14,5% от общего числа клиентов МегаФона в данной возрастной категории.При этом ожидаемо, что больше всего бабушки и дедушки региона беспокоятся о своих внуках, поэтому одной из самых востребованных услуг у них стал: «Родительский контроль», позволяющий получить информацию о местонахождении младших родственников. За два года пожилые абоненты оператора стали подключать эти сервисы в два раза чаще.– всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 72 млн клиентов.