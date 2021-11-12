В 6 утра 12 ноября в МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в...

В 6 утра 12 ноября в МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в производственном ангаре по адресу: г. Ковров, мкр. Заря, д. 10. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.На момент прибытия наблюдалось открытое горение ангара, существовала угроза соседнему зданию. Сотрудниками МЧС было сформировано 3 звена газодымозащитной службы для тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться, и ликвидировали пожар на площади 506 кв. м. Сгорела внутренняя отделка и имущество мебельного производства. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 16 человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.