В Москве в Выставочном зале Союза художников России на Покровке открылась выставка памяти народного...

В Москве в Выставочном зале Союза художников России на Покровке открылась выставка памяти народного художника России, нашего земляка Владимира Рузина. Год назад большого мастера не стало. Он ушел на 72-м году жизни.Профессор Владимирского государственного университета, талантливый график Владимир Рузин оставил после себя богатое наследие. Художник пробовал себя в разных техниках графики. Все его эксперименты сейчас можно увидеть на выставке в Москве. Зрители отмечают, что офорты народного художника покоряют не только своим мастерством, но и необыкновенным светом. Открыл выставку Андрей Ковальчук, председатель Союза художников России. Он поблагодарил владимирских художников за память о коллеге и вручил букет вдове художника.Андрей Ковальчук, председатель Союза художников России:- Его искусство, конечно, будет жить! Мы радуемся тому, что он делал, и я уверен, что он многие свои качества и умения, талант передал и молодым художникам, которые живут и работают во Владимире. Мы рады, что вот эта выставка состоялась.