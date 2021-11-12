В Москве внедрят инновационную инфраструктуру электротранспорта.

В Москве внедрят инновационную инфраструктуру электротранспорта.Власти обещают, что скоро по Москве будет курсировать только экологичный электротранспорт. Город не только наращивает парк электробусов, но и создает всю необходимую для них инфраструктуру. Ведь к тому моменту, когда столица будет полностью готова отказаться от дизельных автобусов, электротранспорт должен работать четко и без сбоев.С субботы, 13 ноября 2021 года в Москве начнут тестировать новую станцию с обратным пантографом (токоприемником) для зарядки электробусов. Это совместный пилотный проект столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и института "НАМИ".Для тестирования новой станции на двух электробусах были установлены адаптированные контактные рельсы. Благодаря им транспорт будет заряжаться от обратного пантографа. Эти электробусы начнут работать на маршруте № 791 "Киевский вокзал – 4-й Сутеньский проезд".Обкатка инновационной технологии продлится до февраля 2022 года. Так удастся проверить работу зарядки в зимний период. Решение о переходе на новые зарядные станции будет принято позднее."Москва станет первым в России городом, где начнется внедрение инновационной инфраструктуры электротранспорта", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Принцип работы новой зарядки заключается в следующем: токоприемник контактирует с электробусом по принципу "сверху вниз", обратный пантограф опускается на контактные рельсы, находящиеся на крыше транспорта, и заряжает его. Кстати, взаимодействие электробуса и зарядной станции является отечественной разработкой. Такая технология существенно снижает стоимость экотранспорта и облегчает его.Электробусы, курсирующие по Москве, – самый безопасный и экологичный транспорт. Они рассчитаны на 85 пассажиров (предусмотрено 30 мест для сидения), оборудованы всем необходимым для передвижения людей, в том числе инвалидов. Транспорт оснащен системами климат-контроля и видеонаблюдения. В салонах есть USB-слоты для зарядки мобильных устройств.