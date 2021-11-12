В Муроме завершается последний этап инженерно-геологических работ на месте строительства нового...

В Муроме завершается последний этап инженерно-геологических работ на месте строительства нового моста. На стройплощадку доставлены первые элементы металлоконструкций - пролеты.Мост через Оку соединит две области: Владимирскую и Нижегородскую. Привезено 364 элемента, из которых в скором времени начнут собирать монтажные блоки - для возведения мостового перехода почти в полтора километра. Новый большой мост через Оку станет частью будущей платной магистрали М-12 Москва-Казань.