В ближайшее время ковидарий примет первых пациентов.

Вчера, 11 ноября, Селивановский район посетил сотрудник департамента здравоохранения, который проверил стационар местной ЦРБ. В ближайшее время в нём откроют 66 коек для больных коронавирусом – по 22 на каждом из трёх этажей здания.Как сообщают наши коллеги из интернет-издания , больница готова принять первых пациентов. О ситуации высказался глава муниципалитета Сергей Лебедев.По его словам, в районе насчитывается больше 200 инфицированных ковидом. Два дня в местных больницах не было кислорода и приходилось пользоваться концентраторами.«Я уже устал распределять людей по ковид-госпиталям. Мне звонят, говорят – помогите. А куда класть? В коридор? Мест не хватает. Это временный вариант. После , всё вернётся в прежнее русло. Давайте те, кто сейчас митингует, вы сами будете принимать решение куда определить больного, когда не останется мест», - высказался руководитель.Напомним, что оказание плановой помощи в Селивановской ЦРБ приостановят. Пациентов будут направлять в соседние города.Всего за период пандемии в Селивановском районе выявлено 1202 случая COVID-19. За сутки заболели