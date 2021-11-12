Для оборудования «красной зоны» выделили порядка миллионов рублей. Закуплены кислородные концентраторы, медикаменты и средства индивидуальной защиты, расширяется спектр клинико-лабораторных исследований.

Департамент здравоохранения принял решение отложить открытие ковид-госпиталя на базе Селивановской ЦРБ. Днём 11 ноября в районе побывала комиссия облздрава. Койки готовы к открытию, но с приёмом пациентов придётся подождать.Для оборудования «красной зоны» выделили порядка миллионов рублей. Закуплены кислородные концентраторы, медикаменты и средства индивидуальной защиты, расширяется спектр клинико-лабораторных исследований. С целью повышения инфекционной безопасности в отделениях намечено выполнение ремонтно-монтажных работ.Как сообщает , за отведённый срок планируется соблюсти все требования, которые предъявляются к ковидариям.«После перепрофилирования пациенты с неинфекционными заболеваниями, терапия, хирургия, урология, травма, неврология и гериатрия, будут приняты в Муромской городской больнице №3 и клинической больнице «РЖД-Медицина». В Селивановской больнице сохранится неотложная медицинская помощь всем категориям граждан. Для этого определён отдельный порядок работы», - рассказал исполняющий обязанности главного врача Селивановской ЦРБ Евгений Дунаев.Что касается экстренной помощи, она будет оказываться в поликлинике в Красной Горбатке, а дневной стационар организован в Новлянской амбулатории.Добавим, что с апреля 2020 года местная ЦРБ вылечила уже свыше 1000 больных ковидом. Сейчас их более 200. За сутки COVID-19 выявлен ещё у шестерых.