Фигурант культивировал коноплю и хранил её для личного потребления.

Сотрудниками ОМВД России по Юрьев-Польскому району в результате отработки оперативной информации задержан 34-летний житель одного из местных сёл, который подозревается в незаконном хранении наркотиков.Дома у подозреваемого сотрудники полиции обнаружили вещество растительного происхождения. Проведенным исследованием подтверждено, что изъятым веществом является марихуана, массой 10,1 грамма.Установлено, что подозреваемый самостоятельно культивировал коноплю, высушил и хранил для личного потребления..В отношении ранее не судимого фигуранта отделением дознания ОМВД России по Юрьев-Польскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы до трех лет.