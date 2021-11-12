Стартовал пятый сезон Школы юного законотворца - проекта фракции Единая Россия в...

Стартовал пятый сезон "Школы юного законотворца" - проекта фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании.На протяжении месяца старшеклассники и студенты будут учиться разбираться в вопросах государственного устройства и познавать азы законотворчества. Среди преподавателей школы депутаты Законодательного собрания, члены Молодежной думы, преподаватели ВУЗов.Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области:- Сейчас это уже, можно сказать, состоявшийся институт. И мы гордимся тем, что выпускники Школы юного законотворца уже сейчас вошли в молодежную думу при Законодательном собрании, они достаточно успешно реализуют свои общественные инициативы, свои проекты, обучаются в высших учебных заведениях и некоторые из них уже сами становятся лекторами Школы юного законотворца.Итоговой работой слушателей Школы станет защита своей законодательной инициативы.Ранее проекты учеников побеждали в областных и общероссийских конкурсах, были отмечены Федеральным агентством по делам молодежи. Один из таких - об административной ответственности за громкую музыку в автомобилях в ночное время - уже стал областным законом.Анастасия Кулыгина, участница нового набора Школы юного законотворца:- Хочется узнать что-то новое в плане законов, и так как я будущий учитель, мне будет полезно это знать и в будущем рассказывать своим детям.