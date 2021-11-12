Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- КОВИД и беременность
Двойной риск и двойная...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- КОВИД и беременность
Двойной риск и двойная ответственность. В ОКБ от коронавируса умер новорождЁнный. Как защитить себя и ребёнка?
- Проверка на вокзале
В каком состоянии выходят на линию пассажирские автобусы? Сотрудники ДПС сняли с маршрутов небезопасные машины.
- Незваные гости
И пришли без приглашения. Лесные гиганты повадились ходить на огороды к жителям Гусь-Хрустального района.