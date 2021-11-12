Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - КОВИД и беременность Двойной риск и двойная...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- КОВИД и беременностьДвойной риск и двойная ответственность. В ОКБ от коронавируса умер новорождЁнный. Как защитить себя и ребёнка?- Проверка на вокзалеВ каком состоянии выходят на линию пассажирские автобусы? Сотрудники ДПС сняли с маршрутов небезопасные машины.- Незваные гостиИ пришли без приглашения. Лесные гиганты повадились ходить на огороды к жителям Гусь-Хрустального района.