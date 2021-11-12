Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Проезд разрешён Открытие Луначарки во Владимире, на...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Проезд разрешёнОткрытие Луначарки во Владимире, на очереди - перемычка Чапаево-Сперанского. Избавит ли это город от дорожных пробок?- Проверка на вокзалеВ каком состоянии выходят на линию пассажирские автобусы? Сотрудники ДПС сняли с маршрутов небезопасные машины.- Незваные гостиИ пришли без приглашения. Лесные гиганты повадились ходить на огороды к жителям Гусь-Хрустального района.