Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Проезд разрешён
Открытие Луначарки во Владимире, на...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Проезд разрешён
Открытие Луначарки во Владимире, на очереди - перемычка Чапаево-Сперанского. Избавит ли это город от дорожных пробок?
- Проверка на вокзале
В каком состоянии выходят на линию пассажирские автобусы? Сотрудники ДПС сняли с маршрутов небезопасные машины.
- Незваные гости
И пришли без приглашения. Лесные гиганты повадились ходить на огороды к жителям Гусь-Хрустального района.