Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - КОВИД и беременность Двойной риск и двойная...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- КОВИД и беременностьДвойной риск и двойная ответственность. В ОКБ от коронавируса умер новорожденный. Как защитить себя и ребёнка?- Проверки на дорогахВо Владимире проверили состояние пассажирского транспорта. Какие недостатки выявили сотрудники Госавтоинспекции?- Сухой + Суздаль"Суздаль" поднимается в воздух. Аэрофлот назвал в честь древнего города один из своих самолётов.