Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- КОВИД и беременность
Двойной риск и двойная...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- КОВИД и беременность
Двойной риск и двойная ответственность. В ОКБ от коронавируса умер новорожденный. Как защитить себя и ребёнка?
- Проверки на дорогах
Во Владимире проверили состояние пассажирского транспорта. Какие недостатки выявили сотрудники Госавтоинспекции?
- Сухой + Суздаль
"Суздаль" поднимается в воздух. Аэрофлот назвал в честь древнего города один из своих самолётов.