Злоумышленник через балкон проник в квартиру в областном центре.
В начале ноября в отдел полиции №3 УМВД России по городу Владимиру обратилась 46-летняя местная жительница, сообщившая, что из её квартиры пропали инструменты и хозяйственная утварь на сумму около 7 000 рублей.
При осмотре места происшествия сотрудники полиции обратили внимание на разбитое окно балконной двери.
В течение нескольких полицейские проводили оперативно-розыскные мероприятия, в том числе опрашивали возможных очевидцев произошедшего. В результате проведенной работы по подозрению в причастности к совершению кражи был задержан 34-летний местный житель. Ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей.
Установлено, что фигурант, знавший об отсутствии хозяев, через балкон попал в квартиру, забрал имущество, имеющее ценность, после чего покинул чужое жилище.
В содеянном злоумышленник сознался. Похищенное имущество было частично изъято.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (кража).