Злоумышленник через балкон проник в квартиру в областном центре.

В начале ноября в отдел полиции №3 УМВД России по городу Владимиру обратилась 46-летняя местная жительница, сообщившая, что из её квартиры пропали инструменты и хозяйственная утварь на сумму около 7 000 рублей.При осмотре места происшествия сотрудники полиции обратили внимание на разбитое окно балконной двери.В течение нескольких полицейские проводили оперативно-розыскные мероприятия, в том числе опрашивали возможных очевидцев произошедшего. В результате проведенной работы по подозрению в причастности к совершению кражи был задержан 34-летний местный житель. Ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей.Установлено, что фигурант, знавший об отсутствии хозяев, через балкон попал в квартиру, забрал имущество, имеющее ценность, после чего покинул чужое жилище.В содеянном злоумышленник сознался. Похищенное имущество было частично изъято.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (кража).