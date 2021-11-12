Здесь переложили 237 метров теплосетей диаметром 800 миллиметров. Ремонт финансировался компанией «Т Плюс». Объём вложений составил почти 73 млн рублей.

Во Владимире завершилась Утром 12 ноября по дороге поехали первые автомобили. Движение от пересечения с Батурина и до Менделеева перекрывали в конце июля.Здесь переложили 237 метров теплосетей диаметром 800 миллиметров. Ремонт финансировался компанией «Т Плюс». Объём вложений составил почти 73 млн рублей.Новые трубы и оборудование должны выдерживать интенсивный трафик. Коммуникации оснащены системой диспетчерского контроля, позволяющей в режиме реального времени получать данные о состоянии инженерных сетей и контролировать режим работы системы теплоснабжения.Работы проводились без отключения тепла. После окончания работ энергетики наняли подрядчика, который заасфальтировал около 3850 квадратных метров проезжей части и восстановил около 911 квадратных метров тротуаров.Напомним, что 15 февраля на сетях произошёл первый прорыв, который 26 февраля. В начале марта был К утру 4 марта работы были завершены. Позднее во избежание крупных аварий было принято решение о масштабной реконструкции.