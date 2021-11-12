Во Владимире восстановят подстанцию скорой помощи на улице Растопчина. Соответствующее поручение...

Во Владимире восстановят подстанцию скорой помощи на улице Растопчина. Соответствующее поручение дал врио губернатора Александр Авдеев.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Я думаю, что это разгрузит остальную станцию скорой и станет более удобным иметь в нескольких местах такую подстанцию, для того, чтобы доезжать до отдельных микрорайонов города.Подстанцию расконсервируют на улице Растопчина. Она должна помочь разгрузить основное медучреждение скорой помощи и оптимизирует логистику вызовов. Кроме этого запланирован ремонт на действующей станции скорой и в ближайшие две недели ожидается поставка около 10 новых автомобилей СМП. Кстати, на этой неделе, по словам директора департамента здравоохранения Константина Баранова количество скорых во Владимире удалось увеличить в два раза с 15 до 30 машин.