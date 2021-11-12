Концерты пройдут с 14 ноября по 2 декабря.

С 14 ноября по 2 декабря во Владимирской областной филармонии пройдёт IX фестиваль классической музыки «Танеевские музыкальные собрания». В нём примут участие известные коллективы и музыканты.Мероприятие посвящается 165-летию со дня рождения выдающегося мастера Сергея Ивановича Танеева. Билеты на все концерты можно приобрести по «Пушкинской карте».Откроется фестиваль 14 ноября в 17:00 вечером русской хоровой музыки «Моё сердце – родник» в исполнении Рязанского камерного хора. В программе − русские народные песни, а также произведения русских композиторов XIX-XX веков.18 ноября в 18:30 на сцену выйдет солист Белгородской филармонии Тимур Халиуллин. В программе вечера − произведения и переложения для органа С.Танеева, М.Глинки, Д.Шостаковича и других композиторов.21 ноября в 17:00 владимирцев ждёт «Квартетник с «Русквартетом». Для зрителей выступят Ксения Гамарис, Анна Янчишина, Ксения Жулёва и Пётр Каретников.23 ноября в 18:30 для слушателей подготовлен концерт Кристины Шарабидзе «Магия струн». На сцену также выйдут Камерный струнный оркестр областной филармонии, Марина Бекетова и Юлия Толмачева.25 ноября в 18:30 для гостей фестиваля выступит ансамбль скрипачей Тульской филармонии. В репертуаре коллектива – десятки произведений разных стилей и эпох в оригинальных аранжировках.2 декабря в 18:30 фестиваль завершится игрой московского дуэта «ProClassic», собранного из выпускниц «Гнесенки», и Владислава Провотаря.