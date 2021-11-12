В их числе 11 многодетных пар, 24 - из числа работников сферы АПК и 11 − социальной. На эти цели выделили 37 млн рублей.

В 2021 году 35 семей, проживающих на селе, получили социальные выплаты на приобретение и строительство жилья. В их числе 11 многодетных пар, 24 - из числа работников сферы АПК и 11 − социальной.Как рассказали редакции «33Live.Ru» в пресс-службе администрации Владимирской области, благодаря господдержке будет приобретено 27 квартир и 6 жилых домов, ещё два – построят с нуля. На эти цели выделили 37 млн рублей.«Реализация программы позволяет молодым кадрам остаться на селе», − подчеркнул врио первого заместителя губернатора Александр Ремига.