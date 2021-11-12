Из-за строительства платной автотрассы М-12 добыча песка во Владимирской области существенно...
Из-за строительства платной автотрассы М-12 добыча песка во Владимирской области существенно увеличилась.
Уничтожение почвенного слоя и среды обитания полевых птиц и животных, загрязнение водоемов, недостаток грунтовых вод и, как следствие, высыхание лесов – с существенным ухудшением экологической обстановки столкнулись жители Владимирской области из-за добычи песка на землях сельхозназначения. Кроме того, разработка карьеров в непосредственной близости от домовладений превратила жизнь людей в нескончаемый кошмар. Эксперты Народного фронта проверили факты незаконной добычи песка.
О том, что вблизи деревни Домашнево во Владимирской области ведется несанкционированная добыча песка, общественники узнали от местных жителей. Особенно люди переживали за снятие плодородного слоя почвы с земель сельскохозяйственного назначения.
«Мы обратились в надзорные органы, однако проверяющие не выявили нарушения лесного законодательства. После этого на месте побывали и специалисты районной администрации совместно с экспертами департамента природопользования Владимирской области и природоохранной прокуратуры, которые установили факт несоблюдения недропользователем требований охраны окружающей среды. Свое исследование провел и региональный Россельхознадзор – специалисты зафиксировали признаки самовольного снятия плодородного слоя почвы», – рассказала член регионального штаба Народного фронта во Владимирской области Наталья Палаткина на официальной странице организации.
По факту самовольного снятия плодородного слоя почвы будет проведено административное расследование.
Фото: onf.ru