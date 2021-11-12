Из-за строительства платной автотрассы М-12 добыча песка во Владимирской области существенно...

Из-за строительства платной автотрассы М-12 добыча песка во Владимирской области существенно увеличилась.Уничтожение почвенного слоя и среды обитания полевых птиц и животных, загрязнение водоемов, недостаток грунтовых вод и, как следствие, высыхание лесов – с существенным ухудшением экологической обстановки столкнулись жители Владимирской области из-за добычи песка на землях сельхозназначения. Кроме того, разработка карьеров в непосредственной близости от домовладений превратила жизнь людей в нескончаемый кошмар. Эксперты Народного фронта проверили факты незаконной добычи песка.О том, что вблизи деревни Домашнево во Владимирской области ведется несанкционированная добыча песка, общественники узнали от местных жителей. Особенно люди переживали за снятие плодородного слоя почвы с земель сельскохозяйственного назначения.«Мы обратились в надзорные органы, однако проверяющие не выявили нарушения лесного законодательства. После этого на месте побывали и специалисты районной администрации совместно с экспертами департамента природопользования Владимирской области и природоохранной прокуратуры, которые установили факт несоблюдения недропользователем требований охраны окружающей среды. Свое исследование провел и региональный Россельхознадзор – специалисты зафиксировали признаки самовольного снятия плодородного слоя почвы», – рассказала член регионального штаба Народного фронта во Владимирской области Наталья Палаткина на официальной странице организации.По факту самовольного снятия плодородного слоя почвы будет проведено административное расследование.Фото: onf.ru