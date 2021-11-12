Во Владимирской области стартовала профилактическая акция ГИБДД Автобус. Сотрудники...

Во Владимирской области стартовала профилактическая акция ГИБДД "Автобус". Сотрудники Госавтоинспекции проверяют пассажирский транспорт из-за участившихся ДТП. Какие нарушения допускают перевозчики, расскажет наш корреспондент Константин Миронов.При перевозке пассажиров важны даже небольшие нюансы - казалось бы, незначительная неисправность ходовой части может привести к трагедии, говорят сотрудники дорожной инспекции. В данном случае обнаружен люфт рулевого колеса.Михаил Маслов, старший инспектор УГИБДД УМВД России по Владимирской области:- Такие нарушения могут привести к ДТП, в том числе с тяжкими последствиями. Автобус в этом случае становится неуправляемым и может совершить либо съезд в кювет, либо выезд на полосу, предназначенную для движения встречного транспорта. Тяжесть последствий от таких автоаварий достаточно высокая.На автобусной станции сегодня остановили около десятка транспортных средств. Осматривают автобусы с помощью специального прибора - он покажет даже самое незначительное отклонение от нормы.- Прибор называется люфтометр. Здесь излучатель, он бесконтактно улавливает движение колеса, диска колесного, и на головном устройстве отображается суммарный люфт, который для автобусов не должен превышать 20 градусов.Осматривают сотрудники и количество выделяемых выхлопных газов. На всех автобусах показатели оказались в пределах нормы. Тахографы также не остаются без внимания. Этот прибор показывает количество времени, проведенного водителем за рулем. У Владимира Стрыгалова прибор оказался слегка неисправен. Водитель на месте решил починить аппарат. В целом, автобус работает, как часы, говорит мужчина.Владимир Стрыгнов, водитель автобуса:- ТО мы сами все делаем, у нас слесаря на работе. Последний раз вот колодки меняли сзади. Обязательно тормоза должны быть - это автобус, а не какая-то рухлядь, а так все нормально. Эти автобусы отличные.А вот еще один нарушитель. На автобусе ПАЗ, работающем на маршруте «Владимир-Мордыш», люфт составил 32 градуса. Автобус сняли с линии и отправили на штрафстоянку. Водителю выписали штраф в 500 рублей, а его начальству придется раскошелиться на 5 тысяч. Рейды ГИБДД будут проходить с 11 по 18 ноября по всей области. На данный момент с линии снято 4 автобуса.Константин Миронов, Илья Хлудов. «Вести-Владимир».