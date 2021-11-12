В ГУ МЧС предупредили водителей об ухудшении погодных условий.

По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня 12 ноября во Владимире и местами по области прогнозируется налипание мокрого снега и гололедица на дорогах.В связи с этим повышаются риски возникновения ЧС, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, авариями на объектах ЖКХ, затруднениями в работе транспорта, увеличением количества ДТП, обрушением различных конструкций, падением деревьев.ГУ МЧС рекомендует водителям соблюдать правила маневрирования на дорогах, не оставлять машины под ветхими деревьями и слабоукрепленными баннерами и щитами.При возникновении опасных ситуаций владимирцев просят звонить по номерам 101 или 112.