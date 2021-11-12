Несмотря на предупреждения о похолодании и гололеде, зима наступила внезапно и ознаменовалась...

Несмотря на предупреждения о похолодании и гололеде, зима наступила внезапно и ознаменовалась многочисленными авариями. Только на паблике "AlexAutoLive | Александров" за утро появилось множество свидетельств о ДТП.Так, по дороге в Струнино перед поворотом на деревню Бухары машина улетела в кювет. Перед деревней Елькино такая же ситуация. На старом Ярославском шоссе, у деревни Тириброво тонар съехал в кювет и прицеп опрокинулся. У села Старая слобода машину занесло на зимней резине. Водитель пишет, что прорвало протектор, всё живы. По дороге Александров — Карабаново тоже водитель не справился с управлением, автомобиль оказался в кювете.В сложных погодных условиях, на скользкой дороге, при плохой видимости водителям стоит быть предельно осторожными, снизить скорость, не идти на обгон без необходимости, даже на зимней резине. МЧС предупреждает водителей об ухудшении ситуации на дорогах.Фото: ВК "AlexAutoLive | Александров"