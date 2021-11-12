Владимирскую область сегодня накрыл сильный снегопад. В соцсетях появляются всё новые фото и видео...

Владимирскую область сегодня накрыл сильный снегопад. В соцсетях появляются всё новые фото и видео с первым снегом... и с ДТП.К сожалению, некоторые автолюбители оказались неготовы к изменившимся дорожным условиям. В результате - несколько аварий. В Александровском районе легковушка оказалась в кювете. И там же возле деревни Тириброво водитель тягача не справился с управлением и тоже съехал в кювет. Полуприцеп с песком опрокинулся на бок. Главное управление МЧС по Владимирской области предупреждает об ухудшении погодных условий. Будьте аккуратны. Дороги пока не начали посыпать пескосоляной смесью. Но во Владимире, сообщают в администрации города, приступили к противогололедной обработке остановок общественного транспорта.