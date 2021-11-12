Ежегодно фиксируется рост числа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

В прокуратуре Владимирской области в режиме ВКС обсудили вопрос борьбы с незаконным оборотом наркотиков.В последние три года фиксируется рост числа зарегистрированных преступлений. В 2019 году выявлено 1099 случаев, в 2020 – 1292, за девять месяцев 2021 – 974. Количество наркозависимых, состоящих на учёте у врачей-наркологов, выросло до 2210 человек. В 2019 насчитывалось 2056 наркоманов, а в 2020 – 2101.В 2021 году на 90%, с 10 до 19, увеличилось количество преступлений, совершённых с участием несовершеннолетних.«Продолжается широкое использование преступниками информационно-телекоммуникационных технологий. Количество таких преступлений выросло в пять раз», - пришли к выводу владимирские прокуроры.В основном распространяется «синтетика». Отмечается снижение раскрываемости таких преступлений.«Требует усиления работа по повышению качества расследования уголовных дел», - уверены в ведомстве.По результатам совещания выработан комплекс мероприятий по повышению качества работы всех служб.