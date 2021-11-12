В 2019 году во Владимирской области зарегистрировано 1099 преступлений в сфере незаконного оборота...

В 2019 году во Владимирской области зарегистрировано 1099 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в 2020 году – 1292, за 9 месяцев 2021 года – 974 (в аналогичном периоде прошлого года – 889). Также, следует отметить, что в текущем году на 90 процентов (с 10 до 19) увеличилось число преступлений, связанных с вовлечением в незаконный оборот наркотиков несовершеннолетних.Учитывая, что практически в 5 раз возросло количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, на координационном совещании в прокуратуре Владимирской области было принято решение о межведомственном взаимодействии в целях оперативной блокировки сайтов, рассказали в пресс-службе следственного комитета по Владимирской области.