Первыми проездные получат молодые люди из Владимира, Мурома и Коврова.

Александр Авдеев встретился с членами Молодёжной думы при Законодательном Собрании Владимирской области.Молодые парламентарии заручились поддержкой губернатора в реализации общественно значимых инициатив. Так, глава региона подчеркнул, что решён вопрос о предоставлении проездных на общественный транспорт волонтёрам Владимира, Мурома и Коврова. Впоследствии эту практику планируется распространить на весь 33-ий регион.Александр Авдеев назвал перспективной идею создания проектных офисов для помощи претендентам на гранты, которые помогут в реализации ярких инициатив молодёжи.«Убеждён, наше взаимодействие будет полезно и для общества, и для вас − для вашего саморазвития, профессионального и личностного роста», − подчеркнул он.