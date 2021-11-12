По материалам Вязниковской межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту незаконного...

По материалам Вязниковской межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту незаконного получения пособия.В результате взаимодействия Вязниковской межрайонной прокуратуры с центром занятости населения выявлен факт незаконного получение пособия по безработице.Установлено, что местный житель в сентябре 2019 года обратился в центр занятости, где ему было назначено и выплачивалось пособие по безработице.Вместе с тем, достоверно зная о своей обязанности сообщать в компетентный орган о факте трудоустройства, гражданин этого не сделал и продолжил незаконно получать пособие, размер которого составил более 18 тыс. рублей.По результатам рассмотрения материалов прокуратуры возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве при получении выплат, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.