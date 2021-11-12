На три меньше, чем накануне. Очередной антирекорд не поставлен. После двух дней роста суточная заболеваемость немного снизилась. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания

На три меньше, чем накануне. Очередной антирекорд не поставлен. После двух дней роста суточная заболеваемость немного снизилась. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 66 694. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (67 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла 71. Всего с начала пандемии в областном центре уже 15 653 заражённых. Общая статистика по