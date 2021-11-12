Студент Вязниковского технико-экономического колледжа удостоен медали За проявленное мужество. В...

Студент Вязниковского технико-экономического колледжа удостоен медали "За проявленное мужество". В июне этого года Егор Федотов, отдыхая на водоёме в поселке Октябрьский, спас тонущую девочку.Молодой человек уже был награжден грамотой регионального управления МЧС и наручными часами. Сейчас смелый поступок Егора отмечен в Совете Федерации в рамках проекта "Дети-герои". Он объединяет всю страну и призван отметить примеры мужества, воли и самоотверженности среди подрастающего поколения. Егор Федотов награду принял скромно - говорит, теряется от такого внимания и признается, что героем себя не чувствует.Егор Федотов, студент:- Получилось все как-то автоматически, можно так выразиться. Ну как не помочь человеку, если есть возможность. Я не могу представить ситуацию, в которой я бы просто остался в стороне.