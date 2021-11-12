Урожай медалей в конце сезона. Команда юношей и девушек из Владимирской области отличилась на первенстве России по спортивному ориентированию. Соревнования проходили в Белгороде. Юные

Урожай медалей в конце сезона. Команда юношей и девушек из Владимирской области отличилась на первенстве России по спортивному ориентированию. Соревнования проходили в Белгороде. Юные владимирские ориентировщики в каждом виде программы оказались в числе победителей и призеров. Ребята завоевали 2 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медали. Владимирскую область представляли спортсмены от 14 до 18 лет.