Оперативный штаб опубликовал традиционную статистику, демонстрирующую темпы распространения коронавируса в России.

Оперативный штаб опубликовал традиционную статистику, демонстрирующую темпы распространения коронавируса в России.За последние 24 часа в России было официально зарегистрировано 40 123 пациентов с ковидом. Кроме того, согласно все той же официальной информации, за сутки успели выздороветь 33 645 человек. Погибших от ковида насчитали 1 235.Москва продолжает удерживать лидерство в антирейтинге субъектов России, в которых фиксируется больше всего случаев заболевания. Столичные медики зарегистрировали 5183 заразившихся.На втором месте продолжает оставаться Санкт-Петербург, в котором за 24 часа насчитали 3421 новых случаев коронавируса. В Московской области их оказалось немногим меньше – 2726.Общее число зарегистрированных случаев коронавируса за все время наблюдений вплотную приблизилось к девяти миллионам и составило 8 992 595. Тем временем число пациентов, которым удалось выздороветь, оценивается в 7 720 962. Также в официальной статистике содержатся сведения о 252 926 пациентах, которые от ковида погибли.Уровень заболеваемости, как показывает официальная статистика, продолжает оставаться высоким. Эксперты предупреждают, что это может привести к новому этапу ограничений. Однако более эффективной мерой будет вакцинация.