Жительница Собинки приговорена к длительному сроку лишения свободы за убийство сожителя 49-летней...

Жительница Собинки приговорена к длительному сроку лишения свободы за убийство сожителя49-летней жительнице города Собинки вынесен обвинительный приговор. Она признана судом виновной в совершении убийства.Следствием и судом установлено, что с 1998 года обвиняемая проживала с местным жителем. В июне 2021 года между сожителями возникла ссора, из-за того, что мужчина постоянно злоупотреблял алкогольными напитками.Во время ссоры женщина нанесла своему сожителю удар ножом в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений 46-летний мужчина скончался на месте преступления.По ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершенном преступлении женщина признала полностью, в содеянном раскаялась.С учетом всех обстоятельств суд приговорил ее к 8 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного Комитета РФ по Владимирской области.