Он утаил от ЦЗН факт трудоустройства и незаконно получил 18 тысяч рублей.

Вязниковская прокуратура и местный Центр занятости населения выявили факт незаконного получения пособия по безработице.Выяснилось, что в сентябре 2019 года мужчина встал на «биржу», которая назначила ему соответствующие выплаты.Зная об обязанности сообщать о факте трудоустройства, гражданин решил зажать 18 тысяч рублей и утаил от ЦЗН информацию о найденной работе.Афёра вскрылась. Материалы проверки были направлены в полицию. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «мошенничество при получении выплат». Результаты расследования находятся на контроле надзорного ведомства.