Житель Красноярска любит гулять по парку и снимать милых животныхми.
Житель Красноярска любит гулять по парку и снимать милых животныхми.
Артем Пресняков,
житель города Красноярск, поделился в социальных сетях любопытным видео. Прогуливаясь
по любимому парку, он заметил "летающую" белку.
Оказалось, что
пушистые зверьки могут прыгать на большие расстояния, до четырех метров. В
полете животное балансирует пушистым хвостом, а удержаться на дереве им
помогают цепкие лапки.
Эксперты из
Красноярска напоминают, что белочек нельзя кормить солеными лакомствами. Лучше выбрать
сырые несоленые семечки, орешки и изюм.