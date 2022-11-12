Житель Красноярска любит гулять по парку и снимать милых животныхми.

Житель Красноярска любит гулять по парку и снимать милых животныхми.Артем Пресняков,житель города Красноярск, поделился в социальных сетях любопытным видео. Прогуливаясьпо любимому парку, он заметил "летающую" белку.Оказалось, чтопушистые зверьки могут прыгать на большие расстояния, до четырех метров. Вполете животное балансирует пушистым хвостом, а удержаться на дереве импомогают цепкие лапки.Эксперты изКрасноярска напоминают, что белочек нельзя кормить солеными лакомствами. Лучше выбратьсырые несоленые семечки, орешки и изюм.