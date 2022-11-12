Молодая жена Павла Прилучного в очередной раз прилюдно показала свои чувства.

Молодая жена Павла Прилучного в очередной раз прилюдно показала свои чувства.Весь августтекущего года новостные заголовки пестрели информацией о свадьбе звезды "Мажора"Павла Прилучного и молодой актрисы армянского происхождения Зепюр Брутян. Стремительный роман, поначалуназванный пиар-ходом, неожиданно для всех привел к роскошной свадьбе и венчанию.Новые фотографии торжества продолжают появляться в социальных сетях даже черезтри месяца.Молодые супругине стесняются публично признаваться в чувствах. Вот и на днях жена ПавлаПрилучного, фигурально выражаясь, упала в ноги любимому мужу в социальных сетях. Она сняла на видео момент, когда мужчинадавал интервью журналистам на презентации второго сезона сериала "Игра навыживание"."Боже мой, какоеобаяние", — трогательно подписала видео Зепюр Брутян. Поклонникиподдержали актрису, добавив, что ей очень повезло с таким харизматичнымсупругом.Однако, нашлись ите подписчики, кто припомнил недавний скандал с участием Павла Прилучного.Напомним, что на всплеске эмоций он набросился на журналиста известноготелеканала, который скрытно снимал мужчину во время разговора с таксистом. Поклонникисделали вывод: темперамент актера имеет две стороны: харизматичная брутальностьи неконтролируемая агрессия.