Юлия Ковальчук часто балует своих домашних вкусной едой.

Юлия Ковальчук часто балует своих домашних вкусной едой.Несмотря на то что сама артистка придерживается правильного питания, порой она все же готовит сладости к чаю. Своими кулинарными изысками певица делится с подписчиками своего блога. На этот раз Юлия Ковальчук рассказала несложный рецепт кекса с какао.Вам понадобится:Мука – 3 стакана;Сахар – 1 стакан;Какао-порошок – 3 столовые ложки;Вода – 300 миллилитров;Растительное масло – 1 стаканСода – 2 чайные ложки;Уксус – 1 столовая ложка;Ванильный сахар – 10 граммов;Грецкие орехи;Сушеная клюква.Как готовить:Для начала необходимо соединить все сухие ингредиенты, затем добавить воду, масло и уксус. Все тщательно перемешать. В получившуюся массу всыпать грецкие орехи и клюкву, количество лучше рассчитать самостоятельно, ориентируясь на предпочтения.Разогреть духовку до 180 градусов. Выпекать кекс 40-45 минут. Перед подачей можно украсить свежими ягодами или фруктами. Юлия Ковальчук выбрала для этого голубику, ежевику и малину. Приятного аппатита!