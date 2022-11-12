Юлия Ковальчук часто балует своих домашних вкусной едой.
Юлия Ковальчук часто балует своих домашних вкусной едой.
Несмотря на то что сама артистка придерживается правильного питания, порой она все же готовит сладости к чаю. Своими кулинарными изысками певица делится с подписчиками своего блога. На этот раз Юлия Ковальчук рассказала несложный рецепт кекса с какао.
Вам понадобится:
Мука – 3 стакана;
Сахар – 1 стакан;
Какао-порошок – 3 столовые ложки;
Вода – 300 миллилитров;
Растительное масло – 1 стакан
Сода – 2 чайные ложки;
Уксус – 1 столовая ложка;
Ванильный сахар – 10 граммов;
Грецкие орехи;
Сушеная клюква.
Как готовить:
Для начала необходимо соединить все сухие ингредиенты, затем добавить воду, масло и уксус. Все тщательно перемешать. В получившуюся массу всыпать грецкие орехи и клюкву, количество лучше рассчитать самостоятельно, ориентируясь на предпочтения.
Разогреть духовку до 180 градусов. Выпекать кекс 40-45 минут. Перед подачей можно украсить свежими ягодами или фруктами. Юлия Ковальчук выбрала для этого голубику, ежевику и малину. Приятного аппатита!