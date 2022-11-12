Игоря Николаева перестали узнавать поклонники. Артист изменился внешне, добавив своему образу лишь один аксессуар.

Игоря Николаева перестали узнавать поклонники. Артист изменился внешне, добавив своему образу лишь один аксессуар.У Игоря Николаева появилась возможность отвезти семью на отдых. Супруга артиста Юлия Проскурякова сообщила, что для отпуска они выбрали Дубай.Поп-певица активно делится с поклонниками снимками из отпуска, а также с удовольствием рассказывает о происходящем.Свежая фотография, на которую попал Игорь Николаев, вызвала особую реакцию у пользователей Сети. Одна деталь приковала внимание любопытных юзеров. В кадре Игорь Николаев оказался без пышной шевелюры, которая стала яркой отличительной чертой певца и композитора. Дело в том, что экс-супруг Наташи Королевой надел кепку, которая полностью скрыла его кудри.Поклонники вряд ли узнали бы кумира, если бы встретили его в таком виде. При этом лишь густые усы способны выдать изменившего образ артиста.Напомним, ранее Юлия Проскурякова похвасталась тем, что в первый же день на курорте муж удивил ее сюрпризом. "Несколько дней назад мы прилетели в Дубай и муж преподнес нам с Вероникой букет роз. Это был небольшой букет. Приятно, радостно и прекрасно", — цитировала поп-певицу светская хроника.Знаменитость отметила, что в России срезанные цветы совсем не пахнут, а вот дубайские розы оказались очень стойкими. Поклонники заверили жену Николаева, что ароматные цветы есть и на родине, правда, на огородах.